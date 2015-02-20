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ضبط مصنع مبيدات وأسمدة زراعية بدون ترخيص بالمنوفية

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ضبط مصنع مبيدات وأسمدة زراعية بدون ترخيص بالمنوفية ضبط مصنع مبيدات وأسمدة زراعية بدون ترخيص بالمنوفية

ديوان عام محافظة المنوفية

 

تمكنت مديرية بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، من ضبط مصنع مبيدات زراعية وأسمدة بدون ترخيص بقرية كمشوش التابعة لمركز تلا.

وألقت مباحث التموين القبض على إسلام عادل محمود 34 سنة مقيم قرية كمشوش بإدراة مصنع مبيدات زراعية بدون ترخيص بمحل إقامته واستخدام استيكارات لمنتجات عالمية ومحلية لترويج منتجات المصنع.

وتم ضبط كمية كبيرة من المخصبات والمبيدات الزراعية بإجمالى 12 الف و509 عبوة عبارة عن بوتاسيوم وزنك وامينوسيد ويوريا سائل و13 الف و550 استيكر لشركات مختلفة و2 ميزان كهربائى و2 ماكينة برشام و2 ماكينة لصق، وتم التحفظ على المضبوطات.

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