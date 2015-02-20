مصر تدين التفجيرات الإرهابية في مدينة القبة شرقي ليبيا

أعرب السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن إدانة مصر البالغة وبأشد وأقسي العبارات لسلسلة الانفجارات التى هزت في وقت متزامن، صباح اليوم الجمعة، ثلاثة مواقع حيوية في مدينة القبة بشرقي ليبيا واسفرت عن مقتل العشرات واصابة آخرين.

وتقدم المتحدث بتعازى مصر الحارة حكومةً وشعبًا للحكومة الشرعية فى ليبيا والشعب الليبي الشقيق ولأسر الضحايا، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، ومجدداً دعم مصر للحكومة الشرعية فى ليبيا فى مواجهة الإرهاب، واهمية تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته إزاء الوضع الخطير في ليبيا الذي بات يهدد السلم والأمن الدوليين.