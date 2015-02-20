بالصور .. محافظ الوادى الجديد يفتتح مسجد التعمير‎ بمركز الخارجة

افتتح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد مسجد التعمير بمركز الخارجة قبل أداء صلاه ظهر الجمعة.

وتبلغ المساحة الكلية للمسجد حوالى 480 متر مربع، وبتكلفة تتجاوز 134 الف جنيه وبالمسجد ( غرفة أمام – مكتب لتحفيظ القران – 8 دورات مياه – ميضه – مناره بارتفاع 32 م )، وقامت بالإشراف على بناء المسجد الهيئة الهندسية بالأوقاف.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بدور العبادة، حتى يتم خلق أجيال تعي معنى التدين الحقيقى والعمل بروح الاسلام والوسطية والبعد عن العنف.