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بالصور .. محافظ الوادى الجديد يفتتح مسجد التعمير‎ بمركز الخارجة

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افتتح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد مسجد التعمير بمركز الخارجة قبل أداء صلاه ظهر الجمعة.

وتبلغ المساحة الكلية للمسجد حوالى 480 متر مربع، وبتكلفة تتجاوز 134 الف جنيه وبالمسجد ( غرفة أمام – مكتب لتحفيظ القران – 8 دورات مياه – ميضه – مناره بارتفاع 32 م )، وقامت بالإشراف على بناء المسجد الهيئة الهندسية بالأوقاف.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بدور العبادة، حتى يتم خلق أجيال تعي معنى التدين الحقيقى والعمل بروح الاسلام والوسطية والبعد عن العنف.

 

 

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