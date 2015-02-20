أوقاف السويس : لا مخالفات بخطبة الجمعة والأئمة حذروا من حرمة الدماء

قال الدكتور كمال البربري وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن جميع خطباء المساجد بالمحافظة، التزموا بالخطب الموحدة، وأنهم لم يرصدوا أى مخالفات، موضحًا أن جميع الأئمة حذروا من حرمة الدماء والحرق والذبح والتنكيل بالبشر عامة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريحات خاصة، أن الأئمة بالمساجد تحدثوا أن الإسلام دين سماحة والرسول صلي الله عليه وسلم قال أنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله عز وجل وصف الرسول بأنه على خلق عظيم، موضحًا أن خطبة اليوم كان هدفها إظهار الوجه الحقيقي للإسلام في حرمة الدماء.

وتابع أن المديرية أصدرت بيان اليوم تتسأل عن نزيف الدم في السويس، موضحين أن فجر الخميس اغتيل الجندي أحمد جمال على يد مجهولين وإصابة ضابط بالتعدي على سيارة شرطة بطلقات نارية وفي فجر نفس اليوم تم اشعال النيران بسيارة بمنطقة السلام بحي فيصل ، وعقب ذلك بساعات قام سائق نقل يسير بسرعة مفرطة بقتل عادل حسن موظف بالأزهر وفي السبت الماضي قتل رجلين بسبب السرعة المجنون من قائد سيارة نقل.

وتابع البيان: «أن الأحداث تتوالى على النفس الإنسانية عن طريق الخطأ بسبب السرعة المجنونة ، أو الاغتيال، والسؤال هنا من يوقف نزيف الدم في السويس.؟ والجواب : يجب أن يتعاون جميع السوايسة في هذا الأمر حكومة وشعبا، يجب أن يعاقب كل من يتجاوز بسيارته السرعة المقررة ويجب أن تحدد مسارات للنقل الثقيل كما كان من قبل».

واختتم «يجب أن يتعاون جميع أبناء السويس في التصدي لمن يتجرأ على قتل النفس الإنسانية يجب أن يقف جميع أبناء السويس في وجه القتلة حتى تعود السويس المدينة الآمنة».