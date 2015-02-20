اللجنة العامة للانتخابات بالسويس تواصل عملها .. و71 مرشحًا مقيدين بالكشوف



> واصلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب بالسويس، عملها صباح اليوم السبت، بناء على قرار اللجنة العليا بالقاهرة بمد العمل باللجان بالمحافظات لمدة يومان حتي يتمكن المرشحين المتقدمين من تقديم الشهادات الطبية الخاصة بهم، ضمن أوراق التقدم لخوض الانتخابات.

وقال مصدر باللجنة أنهم لديهم 71 مرشحا مسجلين رسميا بالكشوفات بدائرتي السويس ، موضحًا أنه حتي الأن هناك مرشحين لم يتقدموا بنتائج الكشف الطبي من المتقدمين برغم عمل اللجنة من الساعة 9 صباحا حتي ظهر اليوم.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أنهم قاموا أمس بعد انتهاء عمل اللجنة بحضور المستشار نجاتي غبرائيل رئيس محكمة السويس ورئيس اللجنة بعمل فرز شامل لكل ملفات المرشحين والانتهاء منها.