ضبط لحوم فاسدة بحملة تموينية فى شرم الشيخ

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة على الأسواق التجارية بمنطقة حى النور فى شرم الشيخ.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد أمر بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومنع استغلال التجار للمواطنين والالتزام بالتسعيرة الموحدة ومتابعه صلاحية السلع الغذائية المعروضة فى الأسواق للجمهور من خلال إعداد حملات مشتركة تضم جميع الجهات الرقابية.

وعلى الفور قام وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء المهندس علاء خريبة، ومحمد ماهر رئيس الرقابة التموينية والدسوقى حامد مدير عام التجارة الداخلية، والدكتور أيمن منصور الطب البيطرى، وأحمد اسماعيل القنواتى مراقب أغذية الإدارة الصحية بحملة مكبرة بمدينة شرم الشيخ منطقة حى النور.

وتمكنت الحملة من ضبط "أ بو. ح . س" محل جزارة كائن بحى النور، وضبط عنده 68.800 كجم من اللحوم الفاسدة ما بين كفتة وسجق ومصنعات معدة للبيع ودهون وبالكشف عليها تبين تغير الشكل العام والرائحة وتغير اللون إلى الأحمر الباهت وينفذ منها رائحة كريهة تدل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

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