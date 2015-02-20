أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط لحوم فاسدة بحملة تموينية فى شرم الشيخ

Google+ Print
ضبط لحوم فاسدة بحملة تموينية فى شرم الشيخ ضبط لحوم فاسدة بحملة تموينية فى شرم الشيخ
ضبطت مديرية والتجارة الداخلية بجنوب سيناء كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة على الأسواق التجارية بمنطقة حى النور فى شرم الشيخ.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد أمر بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومنع استغلال التجار للمواطنين والالتزام بالتسعيرة الموحدة ومتابعه صلاحية السلع الغذائية المعروضة فى الأسواق للجمهور من خلال إعداد حملات مشتركة تضم جميع الجهات الرقابية.

وعلى الفور قام وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء المهندس علاء خريبة، ومحمد ماهر رئيس الرقابة التموينية والدسوقى حامد مدير عام التجارة الداخلية، والدكتور أيمن منصور الطب البيطرى، وأحمد اسماعيل القنواتى مراقب أغذية الإدارة الصحية بحملة مكبرة بمدينة شرم الشيخ منطقة حى النور.

وتمكنت الحملة من ضبط "أ بو. ح . س" محل جزارة كائن بحى النور، وضبط عنده 68.800 كجم من اللحوم الفاسدة ما بين كفتة وسجق ومصنعات معدة للبيع ودهون وبالكشف عليها تبين تغير الشكل العام والرائحة وتغير اللون إلى الأحمر الباهت وينفذ منها رائحة كريهة تدل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة