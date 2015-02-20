العثور على حافظة نقود بجوار جثتى قنبلة سمالوط بالمنيا

قالت الأجهزة الأمنية بالمنيا فى بيان لها اليوم، إن أهالى سمالوط سمعوا صوت انفجار شديد وبالانتقال تبين وجود جثتين وأشلاء لشخصين بجوار الانفجار وعثر بجوارهما على حافظة نقود بداخلها بطاقة شخصية باسم خالد محمد الزناتى عبدالله 22 سنة.

وأضاف البيان أنه عثر أيضا بداخل الحافظة على تصريح استقلال قطار، وذكر البيان أنه بالكشف عنه جنائيا تبين اتهامه فى القضية رقم 2230 لسنة 2012 ادارى مركز سمالوط إحراز سلاح بدون ترخيص

>وقد تم نقل اشلاء الجثث الى مستشفى سمالوط العام.