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إصابة مزارع بطلق نارى أثناء عبثه فى سلاح نارى بحوزته فى المنيا

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إصابة مزارع بطلق نارى أثناء عبثه فى سلاح نارى بحوزته فى المنيا إصابة مزارع بطلق نارى أثناء عبثه فى سلاح نارى بحوزته فى المنيا
أصيب مزارع بطلق نارى بقدمه، مما تسبب فى بتر كامل لأجزاء المشط الأمامية، وذلك أثناء العبث بسلاحه النارى.

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا إخطارًا من مستشفى مغاغة العام يفيد بوصول محمد أحمد 60 سنة فلاح مصاب بطلق نارى بالقدم مما أدى إلى بتر كامل لأجزاء المشط الأمامية، وتم تحويله إلى مستشفى المنيا الجامعى وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبث المصاب بسلاح نارى كان بحوزته خرجت طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابته.

وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة بحوزة نجل المصاب ويدعى رضا طالب، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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مصر 365