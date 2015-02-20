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33 سنتا إرتفاع فى سعر برنت لعقود "أبريل" وتوقعات بهبوط عدد الحفارات

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33 سنتا إرتفاع فى سعر برنت لعقود "أبريل" وتوقعات بهبوط عدد الحفارات 33 سنتا إرتفاع فى سعر برنت لعقود "أبريل" وتوقعات بهبوط عدد الحفارات
إرتفع سعر مزيج برنت لعقود تسليم أبريل 33 سنتاً، اليوم الجمعة، ليستقر عند 60.54 دولار للبرميل بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضاً 32 سنتاً ومع هبوطها بنسبة 3.7% فى الجلستين السابقتين، تتجه عقود برنت إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعى فى 4 أسابيع.

وصعدت عقود الخام الأمريكى الخفيف تسليم مارس، التى ينقضى تداولها فى وقت لاحق الجمعة، 48 سنتاً إلى 51.64 دولار للبرميل.

وذكر "موقع سكاى نيوز عربية" أن النفط ارتفعت للعقود الآجلة فى التعاملات الآسيوية، الجمعة، مرتدة عن جلستين من الخسائر، مدعومة بتوقعات بشأن بيانات ستصدر فى وقت لاحق، اليوم، ستظهر انخفاضاً مستمراً فى عدد الحفارات النفطية فى الولايات المتحدة، وهو مؤشر واضح على الضغوط التى وضعها الهبوط الحاد فى الأسعار على منتجى الخام.

وأظهر مسح أسبوعى لشركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية الأسبوع الماضى أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل فى الولايات المتحدة هبط إلى أدنى مستوى منذ اغسطس 2011، رغم أن بيانات حكومية أشارت إلى أن إنتاج النفط الأميركى بلغ 9.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ 1973.
>وقال مدير المخاطر فى "ميتسوبيشى كورب" بطوكيو تونى نانان "أعتقد أننا سنرى هبوطاً آخر كبيراً فى عدد الحفارات النفطية سيقدم دعماً للسوق".

وكانت التداول هادئاً فى التعاملات الآسيوية مع إغلاق الأسواق فى الصين وسنغافورة وبضع دول أخرى فى عطلة السنة القمرية الجديدة.

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مصر 365

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