شعبة اللحوم: العوامل الجوية تؤثر فى نقل اللحوم من محافظات الصعيد للقاهرة

قال محمد شرف عضو شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة نصف جنيها فى البيع بالجملة فى المذبح، إلا أنها لم تؤثر فى سعر البيع التجارى للمستهلك بسبب زيادة المعروض فى مقابل الطلب عليه.

وأضاف شرف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن أسعار اللحوم تتراوح من 75 الى 80 جنيها للكيلو بحد أقصى ، لافتا الى أن ضخ كميات كبيرة من اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة استطاع أن يسيطر على أى ارتفاعات فى الأسعار.

كما أشار الى أن العوامل الجوية أثرت على توقف نقل العجول الحية من محافظات الصعيد الى محافظة القاهرة، إلا أن ارتفاع كميات المعروض أحالت دون زيادة السعر، كما أشار الى أن ارتفاع أسعار الدواجن لم يؤثر فى أى زيادات للأسعار.

وأوضح عضو شعبة اللحوم أن الشعبة تستعد لعقد انتخابات مجلس إدارتها خلال الفترة المقبلة.