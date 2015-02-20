بالأسماء .. 44 مرشحًا فى الوادي الجديد لانتخابات مجلس النواب

تقدم 44 مرشحًا فى الوادي الجديد لانتخابات مجلس النواب، حيث تقدم 27 مرشحًا فى الدائرة الأولى بالخارجة، كما تقدم 17 بالدائرة الثانية الداخلة.

وتقدم عن دائرة الخارجة وباريس، داود سليمان محمد قنديل «مستقل»، و حمدي حسن عبد الموجود علي «مستقل»، و عادل خضير إبراهيم عبد الواحد «فردى» عن حزب الوفد الجديد، و أشرف محمود الأنور عبد الحافظ «مستقل»، وهانى عبد المقصود محمد خليفة «فردى» عن حزب مصر الحديثة، و أحمد محمد أحمد عبدالله العاطي «مستقل»، وجمال محمد آدم فراج «مستقل»، و محمد دياب إبراهيم دياب «مستقل»، و أمل محمد أحمد والى «مستقل»، و ليلى فهيم عمر عبد العال «مستقل»، و محمد سيد محمد سعيد «فردى» عن حزب السلام الديموقراطي.

وتقدم أيضا فهد سمان إسماعيل «فردى» عن حزب مستقبل وطن، و ماهر الديب رجب جودة «مستقل»، وعاطف أنور محمد رضوان «مستقل»، صلاح إسماعيل حسن محمد «فردى»، عن حزب الخضر المصري، و قدري عبد العزيز إبراهيم بركة «فردى» عن حزب المؤتمر، وصلاح محمود أحمد حسن البيطار«مستقل»، كمال ماهر كمال «مستقل»، و راشد مسعود عبدالله سليمان «فردى» عن حزب مصر المستقبل، عبد العزيز توفيق بشير رشدى «فردى» عن حزب المحافظين، ومحمد أحمد محمد عيسي «مستقل»، و محمد عبدالله صالح عبدالله «فردى» عن حزب السلام الديموقراطى، وعماد الدين خليل عبدة «فردى» عن حزب العروبة، أحمد محمد عبدالله سعيد قارقار «فردى» عن حزب النور، ومحمد عبد الحميد محمد إسماعيل وصيفة «فردى» عن حزب النور، وسيد محمد علي يوسف «مستقل»، وخيرى محمد خضر على طليب «فردى».

وضمت الدائرة الثانية الداخلة وبلاط والفرافرة كلا من تامر عبد القادر أحمد عبد القادر «فردى» حزب مصر الديموقراطي، وعبد العزيز العروسي عبد الرحيم حسن «فردى» عن حزب الإصلاح والتنمية، وخالد إسماعيل محمد إسماعيل ضاحي «فردى» عن حزب مصر الحديثة، ومنصور إبراهيم سيد محمد «فردى» عن حزب المؤتمر، ومحمود سيف الدين محمد منصور «فردى» عن حزب المؤتمر، و أحمد حسن عبدالله فراج «مستقل»، و

> فتح الله سيد سنوسي سيد «مستقل».

وضمت أيضا برديس سيف الدين عمران «مستقل»، و محمد سيد محمد على غزالي «فردى» عن حزب النور، و أحمد محمد أحمد محمد عقل «فردى» عن البناء والتنمية، و سيد أحمد عمر محمد «فردى» عن مستقبل وطن، و حمدي محمد سيد سيدهم «مستقل»، و ممدوح توفيق محمد عبدالله «فردى» عن حزب المحافظين، و محمد خليل نصر الله فراج «فردى» عن حزب الحركة الوطنية المصرية، و محمد العربي محمد يوسف «فردى» عن حزب الغد، و إبراهيم محمود أحمد «مستقل»، ومرسي أحمد محمدين «فردى» عن حزب الحركة الوطنية المصرية.