الجمارك : نتعامل بحذر مع بضائع وركاب الدول الأعداء .. خاصة “قطر وتركيا”

أعلن الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تتعامل بحذر شديد مع البضائع والركاب القادمين من الدول التى تعادى المصريين، خاصة تركيا وقطر، وكذلك المسافرين إلى الصين بغرض التجارة وتقديم فواتير “مضروبة” حيث يتم إحكام تفتيشهم وهو ما يسفر عن ضبط الكثير من الأموال بصحبتهم.

وقال عبدالعزيز فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان على هامش مشاركته فى الاجتماع الثانى للجنة الجمركية المشتركة لدول اتفاقية أغادير إن تجربتنا فى مسألة إحكام وضبط عمليات التهريب باتت تفوق التجارب الجمركية الأخرى فى دول العالم، وهو ما يجعل الكثير من هذه الدول تحرص على توقيع اتفاقيات تعاون إدارى معنا وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة.

ونوه فى هذا الإطار بأن وفدا من الجمارك الروسية سيزور القاهرة يومى 24 و25 فبراير الجارى لتوقيع اتفاق إدارى مع الجانب المصرى من أجل الوقاية من المخالفات، ومجابهة الممارسات الضارة على البضائع القادمة إليه والعكس صحيح،كما أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقا مماثلا.

ولفت إلى أن وتيرة عمليات التهريب ارتفعت خلال فترة الثورات بسبب الانفلات الأمنى، وهو ما أدى بدوره إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى والتأثير على أمن وصحة الناس وآدابهم إلا أن المصلحة تكثف جهودها حاليًا على كيفية مجابهته والوقوف ضده.

قائلا إننا أحكمنا الرقابة فى كل المنافذ وعلى رأسها الخطرة، حيث يكون التفتيش هناك على درجة عالية من الدقة، وأضاف أننا تمكنا خلال الفترة الماضية من ضبط كميات كبيرة من المخدرات بأشكالها المختلفة على منافذ كثيرة وخاصة نويبع، إضافة إلى ملابس عسكرية الهدف منها ممارسة أنشطة ضد الجيش المصرى وهذه تم ضبطها بمعظم المنافذ ومنها المطارات.

وتابع أننا نركز جهودنا على مسألة إحكام وحوكمة الجمارك وتحقيق نتائج إيجابية على الأرض، حيث استطعنا خلال أربعة شهور فقط تحرير 2700 محضر تهريب وهو ما يعد الأعلى منذ عشر سنوات، كما أننا نعمل على تسهيل حركة التجارة وفى الوقت نفسه إحكام الرقابة الجمركية على السلع الواردة إلى البلاد على أن تكون مؤمنة وخالية من أية مخاطر.

وحول التسهيلات التى تقدمها مصلحة الجمارك إلى المصريين العائدين من ليبيا ، أجاب عبدالعزيز أننا أصدرنا تعليمات لرؤساء المنافذ الجمركية وتحديدا فى منفذ السلوم بأن يقوموا بتسهيل الإجراءات للمصريين العائدين وإعفاء ما يحملونه من أية رسوم جمركية، إننا نأخذ فى اعتباراتنا ظروف هؤلاء الأشخاص.

أ ش أ