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رئيس جهاز حرس الحدود الأذربيجاني يغادر القاهرة

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رئيس جهاز حرس الحدود الأذربيجاني يغادر القاهرة رئيس جهاز حرس الحدود الأذربيجاني يغادر القاهرة

مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الفريق أول التشين جوليف، وزير الدولة ورئيس جهاز حرس الحدود لدولة أذربيجان ،بعد زيارة للقاهرة التقى خلالها عدد من المسئولين.

التقي وزير الدولة ورئيس جهاز حرس الحدود لدولة أذربيجان بالفريق اول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ،وبحث معه سبل دعم التعاون والعلاقات العسكرية المصرية – الأذربيجانية ، والتأكيد علي أهمية نقل وتبادل الخبرات في كافة المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين . وخلال اللقاء أشاد الفريق أول التشين جوليف بالعلاقات العسكرية بين البلدين وتطلع الطرفين إلي دعم أفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري.

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