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6 سيدات من بين 251 مرشحًا فى الانتخابات البرلمانية بالمنوفية

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6 سيدات من بين 251 مرشحًا فى الانتخابات البرلمانية بالمنوفية 6 سيدات من بين 251 مرشحًا فى الانتخابات البرلمانية بالمنوفية

البرلمان المصري

 

كشف مصدر باللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية عن نسبة السيدات اللاتي تقدمن بأوراق ترشحهم على مقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة المختلفة الذى بلغ عددهم 6 سيدات فقط.

وأضاف الأسماء كالتالي سناء عبد الفتاح الصبرى، وايناس محمود حسن رشوان مرشحتان على مقعد دائرة بندر شبين الكوم ، وهناء السيد احمد فودة ، ومشيرة احمد سعد الدين مرشحتان على مقعدى دائرة قويسنا ، وريم محمود مرعى مرشحة بدائرة مركز الشهداء ,وعواطف عبد اللطيف عبيد مرشحة عن دائرة مركز السادات فى مواجهة أحمد عز.

يذكر أن اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية، أعلنت عن تقديم 251 مرشح بأوراقهم الى اللجنة المنعقدة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية طوال فترة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.

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