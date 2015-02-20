وزير الإسكان : “واحة أكتوبر” مشروعنا الأول في القمة اﻻقتصادية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أول المشروعات الاستثمارية التي ستشارك بها الوزارة في المؤتمر القمة الإقتصادية، خلال شهر مارس المقبل، والذي يعد الأضخم والأكبر بين جميع المشروعات التي ستطرحها الوزارة في القمة، وسيتم تنفيذه تحت اسم “واحة أكتوبر” بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية 150 مليار جنيه، وعائد اقتصادي يتراوح بين 25 إلى 30٪.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن “المشروع يقع على مساحة تصل إلى 10آلاف فدان “42 مليون متر مربع”، بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة 6 أكتوبر، ويحدها الطريق الدائري، وطريق “الفيوم -الواحات”.

وأوضح أن المشروع يعد عنصر الاتصال بين المدينة القائمة فى الشمال والمنطقة الجنوبية، مضيفا أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأرض، وزيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمارية، مما يساعد على تنمية المدينة، مؤكدا أن المشروع يعد مدينة عمرانية متكاملة، بالإضافة إلى توفير مشروعات تساعد على تدعيم مركز المدينة الإقليمى.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروع يضم فى مكوناته عناصر إدارية و تجارية وسكنية و فنادق، وسيعد عصبا ماليا وتجاريا وترفيهيا وسكنيا متميزا، وعلامة مميزة لجذب الإستثمارات فى غرب القاهرة، مشددا على أن التكلفة الإستثمارية للمشروع تصل إلى 150 مليار جنيه، بعائد إستثماري متوقع يتراوح بين 25 و30٪، وأوضح أن المشروع سيضم مشروعات للإسكان المرتفع والفيلات، والإسكان المتوسط ، والخدمات المركزية ومبان إدارية ، بجانب ملاعب جولف والواحة الترفيهية ومناطق خضراء، وطرق ومحاور خضراء.

وشدد على أن مشروع “واحة أكتوبر”، يعد الأكبر بين المشروعات التي سيتم طرحها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقبل، مؤكدا أنه سيغير من وجه المشروعات الاستثمارية الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

أ ش أ