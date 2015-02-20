بالأسماء.. 31 مرشح يتنافسون على 3 مقاعد بأشمون أبرزهم “الخشن وأبو العز”

بدأ الصراع الإنتخابى فى دائرة أشمون أشده مع غلق باب التقدم بأوراق الترشح للإنتخابات البرلمانية 2015 بتقدم 31 مرشح وبدأ كل مرشح فى وضع خطته للمنافسة على 3 مقاعد فردية فى أكبر دوائر المحافظة بينهم رجال الأعمال وأعضاء الوطنى المنحل وعدد من شباب الثورة للفوز بأكبر دائرة إنتخابية بالمنوفية .

حيث تعد دائرة أشمون أكبر دوائر محافظة المنوفية ويصل عدد من يحق لهم التصويت أكثر من 400 ألف ناخب مقسمين على 66قرية، بالاضافة الي مدينة أشمون يتنافس فيها المرشحون على 3 مقاعد.

وبدأ يتصدر رجل الأعمال محمود الخشن عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل المشهد السياسى مرة أخرى بدائرة أشمون، حيث يتمتع بشعبية كبيرة لإمتلاكه مصانع اسمدة وكيماويات بمدينة السادات وعلاقاته المتشعبة مع الفلاحين والعمال بمصانعه، ويشاركه المنافسة المهندس فيصل ابو العز رئيس مجلس ادارة شركة غاز مصر معتمداً على ما قدمه من خدمات لعدد كبير من شباب أشمون بتعينهم بشركات البترول.

كما وصل عدد المرشحين عن دائرة أشمون الى 31 مرشح فى أخر يوم للترشح وهم حسب أسبقية التقدم بأوراق الترشح، فيصل ربيع أبو العز، محمود محمد الخشن، صابر أحمد عبد القوى يوسف، صبحى فتح الله محمود المنوفى، عصام أحمد عبد السلام السيد، ابراهيم رشاد فتح الله، يوسف محمود محمد مبروك، عبد العزيز عبد الله، أحمد رشاد السيد الخشن، أيمن على عبد الغفور، سعيد أحمد محمد أحمد، السيد حسن على الشرقاوى، عادل أحمد على، فايز ابراهيم بركات، عبد العزيز ابراهيم حسن الجنزورى، فوزى عبد الصمد مرسى، علاء محمد عبد المجيد عثمان، أسامة زكريا ياسين، أيمن منصور على، محمود محى الدين عوض، ياسين عبد الله سليمان، عبد الحليم محمد عبد الحليم، فوزى على محمد الخولى، عفاف مبروك محمد مبروك، مسعد محمد محمد عامر، عبد الرحمن شلبى، مصطفى محمد صالح سليمان.