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طرق دبي تطرح لوحات جديدة للدراجات النارية

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طرق دبي تطرح لوحات جديدة للدراجات النارية طرق دبي تطرح لوحات جديدة للدراجات النارية

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات إطلاق لوحات جديدة للدراجات النارية في 22 من فبراير الجاري، حيث تُلزم مالكيها من استبدال اللوحات الجديدة بالقديمة وذلك عند اجراءات ترخيص وتجديد الدراجة، وتتميز هذه اللوحات بإضفاء جمالية وخصوصية على الدراجات النارية.

وأوضح محمد عبد الكريم نعمت مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن الهيئة تحرص بشكل متواصل على التجدد وطرح أفضل الطرق والوسائل والخدمات التي تتماشى والرؤى المختلفة لشرائح المجتمع كافة، مشيراً إلى أن الدراجات النارية المسجّلة في إمارة دبي تصل إلى 26 ألف دراجة، الأمر الذي كان يتطلب منا العمل على اضفاء عنصر الجذب والتميز عليها من خلال إلزام ملاّك الدراجات النارية على استبدال اللوحات الجديدة بالقديمة عند الترخيص أو التجديد ، حيث تمتاز الجديدة بوجود رسم جمالي مبتكر لشكل الدراجة إلى جانب الرقم ورمز للوحة، وسيتم في الفترة الأولى طرح الرمز (1) على لوحات الدراجات النارية.

وأضاف، سيتم طرح اللوحات الجديدة للدراجات النارية بدءاً من يوم الأحد 22 فبراير الجاري، وتبلغ قيمة اللوحة 25 درهما إلى جانب رسوم التجديد العادية، حيث سيتم منح مالكيها فرصة لاستبدالها بالقديمة خلال عملية تجديد الملكية، كما سيتم صرفها عند تسجيل الدراجات الجديدة أو طلب لوحات بدل فاقد أو تالف أيضاً، لافتاً إلى أن عملية استبدال اللوحات ستكون من خلال المراكز التالية: مميز لفحص المركبات في أسواق مزهر، ومميز لفحص المركبات في البرشاء مول، اينوك تسجيل البرشاء، اينوك تسجيل القصيص.
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