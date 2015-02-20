استشارى سمنة: الشوفان يخلصك من وزنك الزائد

"الشوفان" أو "خرطال" أحد النباتات التى تم اكتشافها فى شمال غرب أوروبا، وامتدت زراعته حتى وصل إلى العالم أكمله، وتعد دولة روسيا فى مقدمة الدول التى تهتم بزراعته، ويستخدم هذا النبات فى الكثير من الأطعمة، حيث له العديد من الفوائد، ومنها التخلص من الوزن الزائد.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن "الشوفان" يساعد على التخلص من الوزن الزائد، لأنه يكبح الشعور بالجوع ويؤدى إلى الشعور بالشبع لفترات طويلة، وذلك يرجع إلى احتوائه على الألياف، والجلوكوز.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الحيل التى تساعد على إضافة الشوفان فى طعامك اليومى، ومنها:

1- تناوله كوجبة إفطار، عن طريق وضع كوب من الشوفان المضاف إليه الحليب، أى يمكنك تناوله كبديل "للكورن فليكس".

2- إضافته كنوع من أنواع الغذاء على جميع الأطعمة مثل الشوربة، أو السلطة الخضراء، أو على الخضراوات المطبوخة.

3- صناعة الحلويات منه، فيمكنك صناعة الكعك بالشوفان .

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