أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استشارى سمنة: الشوفان يخلصك من وزنك الزائد

Google+ Print
استشارى سمنة: الشوفان يخلصك من وزنك الزائد استشارى سمنة: الشوفان يخلصك من وزنك الزائد
"الشوفان" أو "خرطال" أحد النباتات التى تم اكتشافها فى شمال غرب أوروبا، وامتدت زراعته حتى وصل إلى العالم أكمله، وتعد دولة روسيا فى مقدمة الدول التى تهتم بزراعته، ويستخدم هذا النبات فى الكثير من الأطعمة، حيث له العديد من الفوائد، ومنها التخلص من الوزن الزائد.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن "الشوفان" يساعد على التخلص من الوزن الزائد، لأنه يكبح الشعور بالجوع ويؤدى إلى الشعور بالشبع لفترات طويلة، وذلك يرجع إلى احتوائه على الألياف، والجلوكوز.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الحيل التى تساعد على إضافة الشوفان فى طعامك اليومى، ومنها:

1- تناوله كوجبة إفطار، عن طريق وضع كوب من الشوفان المضاف إليه الحليب، أى يمكنك تناوله كبديل "للكورن فليكس".

2- إضافته كنوع من أنواع الغذاء على جميع الأطعمة مثل الشوربة، أو السلطة الخضراء، أو على الخضراوات المطبوخة.

3- صناعة الحلويات منه، فيمكنك صناعة الكعك بالشوفان .

موضوعات متعلقة..
>5 نصائح لتناول الشوفان أهمها مقاومة أمراض القلب وزيادة تركيز الأطفال
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365