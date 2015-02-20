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منظمة الصحة تقر اختبارا سريعا للإيبولا تظهر نتائجه فى 15 دقيقة

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منظمة الصحة تقر اختبارا سريعا للإيبولا تظهر نتائجه فى 15 دقيقة منظمة الصحة تقر اختبارا سريعا للإيبولا تظهر نتائجه فى 15 دقيقة
أقرت منظمة الصحة العالمية أول اختبار لكشف فيروس الإيبولا، فى انفراجة محتملة لإنهاء التفشى الذى أودى بحياة نحو عشرة آلاف شخص فى غرب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاسرفيتش، إن الاختبار الذى طورته شركة كورجينيكس ميديكال هو أقل دقة من اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بى. سى. ار) المعيارى، لكنه سهل التطبيق، ولا يحتاج إلى كهرباء، ويمكن أن تظهر نتائجه خلال 15 دقيقة.

وأضاف أن شراء وتوزيع أجهزة الاختبار لن تبدأ على الفور؛ لأن الشركة لا تزال تدرس التكلفة وتحتاج إلى أسبوع أو اثنين لاستكمال الإجراءات الإدارية مع الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء (إف.دى. ايه).

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