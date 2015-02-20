طقس سيئ يضرب جنوب سيناء ودرجة الحرارة 5 تحت الصفر فى سانت كاترين

سادت مدن محافظة جنوب سيناء صباح اليوم، حالة من الطقس السيئ تمثلت فى انخفاض شديد فى درجات الحرارة، وغطت الغيوم سماء المحافظة وسقطت أمطار خفيفة على بعض مدن المحافظة، وسجلت مدينة سانت كاترين خمس درجات تحت الصفر.

صرح بذلك العميد عصام خضر مدير إدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظة، موضحًا أنَّ هيئة الأرصاد أرسلت تحذيرات منذ يومين إلى المحافظة بشأن سقوط أمطار وسيول على بعض المدن بالمحافظة.

وفى نفس السياق، أشار خضر إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة تحسبًا لسقوط سيول، وتم التنسيق مع المعهد القومى للبحوث بالقناطر الخيرية لوصول الإنذار إلى مركز الأزمات بمحافظة جنوب سيناء فى نفس الوقت الذى يصل فيه إلى القناطر الخيرية والاستفادة من مشروع نظام الإنذار المبكر للسيول، الذى تم تركيبة بوادى وتير وهو عبارة عن 9 أجهزة لقياس شدة السيول وإنذر المحافظة قبل وقوع السيل بـ 24 ساعة.

وأضاف خضر أن الإدارة العامة لمعهد بحوث الموارد المائية بالمحافظة قامت بالتنسيق مع جميع رؤساء المدن بمسح شامل لمخرات السيول داخل نطاق المحافظة من خلال تطهيرها، وإنشاء بحيرة صناعية فى وادى وتير فى الاتجاه الشمال الشرقى لتعظيم الفائدة من مياه السيول .

وقال خضر إن المحافظة قامت بوضع خطة متابعة شهرية لتطهير المخرات حتى لا يكون هناك عوائق وقت حدوث السيل، وأكد كساب أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع مديرية الطرق والمدن ومعهد بحوث الموارد المائية لتوزيع جميع المعدات الثقيلة مع جميع المدن بدلا من تمركزها فى مدينة طور سيناء العاصمة.

وعن دور إدارة الأزمات والكوارث فى مواجهة السيول يقول خضر إن الإدارة تقوم بالتدريب شهريا لكل مدينة على تنفيذ خطة وسيناريو إدارة السيول.