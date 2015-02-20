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وصول 426 راكبا منهم 135 معتمرا لميناء نويبع

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وصول 426 راكبا منهم 135 معتمرا لميناء نويبع وصول 426 راكبا منهم 135 معتمرا لميناء نويبع
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يواصل صموده فى ظل الأحوال الجوية السيئة بدخول وخروج السفن وانتظام نقل المعتمرين وصول وسفر .

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة بريدج وعلى متنها 53 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 426 راكبا منهم 135 معتمرا و3 باصات عمرة وسيارة.

كما شهد ميناء نويبع بالأمس استقبال السفينة بريدج، وعلى متنها 49 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 414 راكبا منهم 180 معتمرا و4 باصات عمرة وسيارة، والسفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة وسيارتان، كما غادر الميناء السفينة بريدج وعلى متنها 49 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 556 راكبا منهم 135 معتمرا و3 باصات عمرة وسيارة، والسفينة سينا وعلى متنها 79 شاحنة و357 راكبا منهم 180 معتمرا و4 باصات عمرة خلال رحلتى مغادرة للسفينة.

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