بالأسماء.. مرشحو البرلمان المتقدمون بأوراقهم فى محافظة البحر الأحمر

حصل "اليوم السابع" على أسماء جميع المتقدمين بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية بثلاث دوائر فى محافظة البحر الأحمر، والذى وصل عددهم لـ63 مرشحًا قبل مد فترة "استكمال الأوراق" ليومين آخرين.

وقال المستشار عبد الباسط قاسم رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب، إن إجمالى عدد المرشحين على مستوى الثلاث دوائر بعد إغلاق باب تلقى الطلبات مساء أمس الخميس، وصل 63 مرشحا تم قبول أوراق ترشحهم.

وأضاف رئيس محكمة البحر الأحمر، أن المحافظة تتكون من 3 دوائر، الأولى الغردقة ورأس غارب وتحتوى على مقعدين، والثانية تضم مدن سفاجا والقصير ومرسى علم بمقعد واحد والدائرة الثالثة حلايب وشلاتين بمقعد واحد.

وبرزت أسماء المرشحين كتالى، ممدوح رشاد وشريف محمد والصحفى محمد السيد سليمان، وجمال السليك، ومحمد عطا وعلى عبد الله على، وأحمد إبراهيم وتيتو إبراهيم ومحمد عبد العزيز محمد، ومحمد أبو بكر محمد عبد الغنى، ورزق أبو الحسن على، وشاذلى على أحمد، ومحمد عبد العزيز، ومحمد ممدوح على محمد، وأبو الحسن أبو المجد على، وناصر حسن على، ومحمد رشوان حسين، وأحمد محمد أحمد حسن، ومحمود أبو الوفا حسن محمد، وجعفر على محمد، وأشرف محمد عبد الرحمن، ومحمد نبيل أحمد مصطفى، ومحمود همام محمد محمود، وحافظ محمد لطفى، وصالح خلف الله، وشعبان محمد أحمد، وعلى محمد على، رمضان حسن حسين، عامر على طاهر، وجمال زكى، وأيمن معوض، وخالد حسين محمد، محمد عبد الغنى عثمان، خالد محمد طاهر، وإيهاب ناشد وهانى سليم وسمير تقاوى وسمير عجايبى وحسنى أبو بكر، ومن المرشحات السيدات، نعمة عبد الحفيظ وأميمة نوبى وكوثر محمد وحنان السيد إبراهيم وعبير محمد، وشادية زروق، وهند حسين.

ومن حزب النور، أيمن عبده، وأحمد سليمان، ومن الأسماء التى قدمت للترشح فى البرلمان وكانوا أعضاء سابقين فى مجلسى الشعب والشورى عبد الله حسن، وأحمد عبد المبدى عبد الله، وحمادة عبد الله ومحمد مقيشط، وعبد الباسط قوطة، وشعبان محمد أحمد.