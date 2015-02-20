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360 مرشحا و3 قوائم يتقدمون بأوراقهم لانتخابات البرلمان بمحكمة الزقازيق

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360 مرشحا و3 قوائم يتقدمون بأوراقهم لانتخابات البرلمان بمحكمة الزقازيق 360 مرشحا و3 قوائم يتقدمون بأوراقهم لانتخابات البرلمان بمحكمة الزقازيق
أكد المستشار عبده عطية، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين لمجلس النواب 2015 بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، أن حصيلة المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لمقر اللجنة 360 مرشحاً فردى مستقل على مستوى المحافظة حتى الآن، إضافة إلى 3 قوائم هى "فى حب "، و"حزب النور" و"صحوة مصر ".

وأضاف "عطية"، فى بيان، أن اللجنة تستكمل أوراق المرشحين اليوم، للسماح لهم بتقديم الكشوف الطبية وباقى الأوراق المطلوبة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت مد فترة استكمال أوراق مرشحى البرلمان، اليوم وغدا، وذلك لتمكين المرشحين من تقديم الكشوف الطبية.

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مصر 365

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