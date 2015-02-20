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«نداء مصر» يتقدم بقائمة القاهرة والجيزة للجنة العليا للانتخابات

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«نداء مصر» يتقدم بقائمة القاهرة والجيزة للجنة العليا للانتخابات «نداء مصر» يتقدم بقائمة القاهرة والجيزة للجنة العليا للانتخابات

وفاء عكة، عضو المجلس الرئاسي للائتلاف

قالت وفاء عكة، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف “نداء ”، ورئيس الاتحاد النسائي بالائتلاف، إن الائتلاف تقدم بقائمة القاهرة والجيزة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلي اللجنة العليا للانتخابات.

وأضافت وفاء عكة، في بيان رسمي لها اليوم، أن قائمة الجيزة ضمت 16 شاب، علي رأسها رئيس عادل عبد الحميد وزير العدل السابق، و طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، وفاء عكة عضو المجلس الرئاسي.

وطالبت عضو المجلس الرئاسي للائتلاف” الدولة بالالتزام بالحيادية والسعي لتحقيق انتخابات برلمانية نزيهة، مشددة علي الناخبين المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة إلتزام الائتلاف بالأطر العامة لمواعيد الدعاية الانتخابية

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