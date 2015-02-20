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الأرصاد : استمرار الطقس البارد على معظم الأنحاء نهارا .. شديد البرودة ليلا

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الأرصاد : استمرار الطقس البارد على معظم الأنحاء نهارا .. شديد البرودة ليلا الأرصاد : استمرار الطقس البارد على معظم الأنحاء نهارا .. شديد البرودة ليلا

حالة الطقس

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا السبت، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد مصحوبة بسقوط الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية والطقس بارد على معظم الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية معتدلة إلى نشطة على باقى الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح على البحرين شمالية غربية .
> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
> الصغرى الصغرى العظمى
> القاهرة 8 15
> الإسكندرية 10 16
> مطروح 11 16
> بورسعيد 11 16
> دمياط 10 16
> بلطيم 11 15
> الإسماعيلية 9 17
> السويس 10 17
> العريش 7 15
> نخل 6 15
> طابا 8 16
> الطور 11 18
> مرسى علم 13 21
> الغردقة 14 20
> شرم الشيخ 12 19
> رفح 9 14
> كاترين 2 7
> سيوة 9 17
> المنيا 7 18
> الفيوم 8 17
> رأس سدر 11 15
> أبوسمبل 10 21
> وسط الدلتا 9 15
> أسيوط 8 19
> سوهاج 6 19
> الأقصر 7 20
> أسوان 8 21
> شلاتين 13 22
> حلايب 14 20
> الوادى الجديد 9 19
> قنا 7 20
> نويبع 6 17
> السلوم 10 16

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