يسرى سعوف: أتوقع فوز محمد عساف في Arab Idol

يسرى سعوف نجمة من نجوم برنامج المواهب الغنائيّة Arab Idol الذين سرقوا حبّ وإعجاب الجماهير العربيّة.

"سيدتي نت" التقت يسرى بعد عودتها إلى المغرب، وحاورتها في مواضيع عديدة، أهمّها سهرة موازين إلى جانب الفنّانة أحلام ومشاريعها المستقبليّة.

* أنت الآن خارج المنافسة على لقب "أراب أيدول"، فهل انتهى الحلم بالنسبة إليك؟

على العكس تماماً، الحلم ما يزال مستمرّاً، وخروجي من برنامج "أرب أيدول" لا يعني أبداً نهاية الطريق، بل هو بداية مشواري الفنيّ. والبرنامج بالنسبة إلى كلّ المشتركين هو فرصة ليعرفنا الجمهور العربي ويتعرّف إلى مواهبنا. والحمد لله، قد لقيت استحساناً كبيراً، وهذا بحدّ ذاته نجاح.

* كيف تصفين اللحظة التي أعلن فيها أنّك لن تستمرّي في المنافسة؟

كانت لحظة صعبة. لا أخفي أنّه لا تزال لديّ رغبة في المنافسة، خاصّة أنّني استمتعت بالمغامرة وبالغناء على المسرح، كما أنّه كان لديّ الكثير لأقدّمه. تمنّيت أن أبقى أكثر لأغنّي أغاني أخرى، ليتعرّف الجمهور العربيّ إلى إمكانيّاتي الصوتيّة والفنيّة أكثر، لكنّ مشيئة الله هي أن يتوقّف مشواري في "أراب أيدول" عند هذه المرحلة. كنت أتمنّى أن أرفع العلم المغربيّ، ولم أوفّق، ويبقى الآن الدور على زميلتي سلمى رشيد في تقديم أفضل ما لديها وتمثيل المغرب في المنافسة.

* هل كنت تتوقّعين خروجك ليلتها؟

لا شكّ في أنّ كلّ متسابق منّا يضع في رأسه الاحتمالين: احتمال بقائه واحتمال خروجه. بالنسبة إليّ ـ قبل الصعود ـ قلت لنفسي، يجب أن أقدّم هذه الأغنية بشكل جيّد جدّاً، يُعجب الجمهور ويُرضي اللجنة، سواء أفزت أم خسرت؛ هذه في آخر الأمر لعبة، والفائز واحد.

* بخصوص لجنة التحكيم، كيف كانت علاقتك بهم؟

بحكم مشاركتي العام الماضي، يُمكن أن أقول إنّني كنت أقرب مشارك إلى لجنة التحكيم؛ وهذا القرب تولّد عنه حبّ واحترام شديدان.

* من أقرب المشتركين إلى يسرى سعوف، وإلى من ستشتاق أكثر؟

أصدقائي خلال البرنامج كانوا يلقّبونني بفراشة "أراب أيدول"؛ وهذا نابع من الحبّ الكبير الذي كان يجمعني بكلّ المشتركين، لكنّني ـ وبكلّ صراحة ـ سأشتاق أكثر إلى برواز حسين، فهي كانت جدّ مقرّبة منّي، وكنّا نتقاسم نفس الغرفة، وكان لصداقتنا صدى عند الجمهور إلى درجة أنّ الجمهور الكرديّ كان يدعمني ويُصوّت لي.

* من تتوقعين أن يحظى بلقب "أراب أيدول" لهذه النسخة؟

لا شكّ أنّني أتمنّى الفوز لسلمى رشيد، لأنّها ابنة بلدي، وأريد أن يُرفع العلم المغربيّ في نهاية البرنامج. لكنّني أتوقّع أن يفوز محمد عساف، فهو صوت جدّ متميّز، وله قاعدة جماهيريّة جدّ كبيرة، ويحظى بتصويت كبير.

* بقيت متمسّكة بـ "أراب أيدول" حتّى شاركت في النسخة الثانية، فلماذا لم تشاركي في برنامج آخر للمواهب الغنائيّة؟

عرض عليّ المشاركة في العديد من برامج المواهب الغنائيّة، من بينها النسخة الأخيرة لـ "أكس فاكتور"، لكنّني رفضت. أنا كان حلمي منذ البداية "أراب أيدول"، وبقيت متمسّكة بحلمي حتّى حقّقته، وأنا سعيدة جدّاً بهذه التجربة.

* عند وصولك إلى المغرب، حظيتِ باستقبال رائع و كان في انتظارك جمهور غفير . بماذا تعدين جمهورك يسرى ؟

فعلا الاستقبال كان رائع جدا و أود أن أشكر كل الجمهور الذي انتظرني في تلك الساعة المتأخرة من الليل في مطار الدار البيضاء ، و سأحاول التركيز في البداية على دراستي و أحرص على إتمام الجامعة ، أما الفن فسأسعى إنشاء الله إلى إطلاق أغنية سنغل مغربية و أتمنى أن تروق جمهوري الحبيب .