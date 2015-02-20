ضبط إخوانيين أثناء محاولتهما تخريب أحد أبراج الضغط العالى بالغربية

تمكن شيخ خفراء قرية ميت ميمون مركز السنطة بالغربية، و2من الخفراء النظاميين من ضبط إخوانيين أثناء قيامهما بتخريب أحد أبراج الضغط العالى فى الأرض الزراعية المتاخمة للقرية.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة بتمكن "ع.م.س" شيخ خفراء قرية ميت ميمون، وكل من الخفراء النظاميين "ص.ج.ا، ع.ع.ح" من ضبط كل من "م.ا.ا 27سنة" حاصل على معهد خدمة اجتماعية،و"ف.م.ع 25سنة" مقيم شعائر ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية مقيمان قرية ميت المخلص أثناء قيامهما بفك زوايا الوصلات الحديدية الموصلة بأركان برج الضغط العالى بقطعة أرض زراعية بالقرية، وتم اقتيادهما لمركز شرطة السنطة.

وتم تحرير المحضر 9598جنح مركز السنطة، وباشرت النيابة العامة التحقيق برج الضغط العالى، السنطة، المباحث الجنائية.