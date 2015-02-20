أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط إخوانيين أثناء محاولتهما تخريب أحد أبراج الضغط العالى بالغربية

Google+ Print
ضبط إخوانيين أثناء محاولتهما تخريب أحد أبراج الضغط العالى بالغربية ضبط إخوانيين أثناء محاولتهما تخريب أحد أبراج الضغط العالى بالغربية
تمكن شيخ خفراء قرية ميت ميمون مركز السنطة بالغربية، و2من الخفراء النظاميين من ضبط إخوانيين أثناء قيامهما بتخريب أحد أبراج الضغط العالى فى الأرض الزراعية المتاخمة للقرية.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة بتمكن "ع.م.س" شيخ خفراء قرية ميت ميمون، وكل من الخفراء النظاميين "ص.ج.ا، ع.ع.ح" من ضبط كل من "م.ا.ا 27سنة" حاصل على معهد خدمة اجتماعية،و"ف.م.ع 25سنة" مقيم شعائر ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية مقيمان قرية ميت المخلص أثناء قيامهما بفك زوايا الوصلات الحديدية الموصلة بأركان برج الضغط العالى بقطعة أرض زراعية بالقرية، وتم اقتيادهما لمركز شرطة السنطة.

وتم تحرير المحضر 9598جنح مركز السنطة، وباشرت النيابة العامة التحقيق برج الضغط العالى، السنطة، المباحث الجنائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365