أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قائد فيورنتينا: نعم فقدنا كوادرادو .. ولكن لدينا صلاح الآن

Google+ Print
قائد فيورنتينا: نعم فقدنا كوادرادو .. ولكن لدينا صلاح الآن قائد فيورنتينا: نعم فقدنا كوادرادو .. ولكن لدينا صلاح الآن

أثنى مانويل باسكوال قائد فيورنتينا على الجناح المصري محمد صلاح مؤكدا أنه خير بديل للكولومبي خوان كوادرادو والذي غادر الفريق.

وكان صلاح قد شارك في مباراة توتنام والتي تعادل فيها فيورنتينا 1-1 على ملعب الأول في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وعبر باسكوال عن إعجابه بقدرات صلاح بعد المباراة، وذلك بعد انضمام الأخير للفيولا على سبيل الإعارة يناير الماضي.

قال صاحب الـ32 عاما بعد المباراة:"مع رحيل كوادرادو عن الفريق، فقدنا لاعبا رائعا..ولكن انتدبنا لاعبا يكافئه في القدرات هو صلاح".

وكان صلاح قد سجل في أول مباراة يشارك بها أساسيا مع الفيولا والتي فاز بها فريقه 3-1 على ساسولو، إذ سجل الهدف الأول وصنع الثاني لزميله كوما باباكار.

يذكر أن صلاح قد لعب أمام توتنام للمرة الرابعة، إذ واجه النادي الإنجليزي مرتان بقميص بازل، وخسر من شهر ونصف تقريبا أمامه مع تشيلسي 5-3 بالدوري الإنجليزي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع