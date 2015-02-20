قائد فيورنتينا: نعم فقدنا كوادرادو .. ولكن لدينا صلاح الآن

أثنى مانويل باسكوال قائد فيورنتينا على الجناح المصري محمد صلاح مؤكدا أنه خير بديل للكولومبي خوان كوادرادو والذي غادر الفريق.

وكان صلاح قد شارك في مباراة توتنام والتي تعادل فيها فيورنتينا 1-1 على ملعب الأول في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وعبر باسكوال عن إعجابه بقدرات صلاح بعد المباراة، وذلك بعد انضمام الأخير للفيولا على سبيل الإعارة يناير الماضي.

قال صاحب الـ32 عاما بعد المباراة:"مع رحيل كوادرادو عن الفريق، فقدنا لاعبا رائعا..ولكن انتدبنا لاعبا يكافئه في القدرات هو صلاح".

وكان صلاح قد سجل في أول مباراة يشارك بها أساسيا مع الفيولا والتي فاز بها فريقه 3-1 على ساسولو، إذ سجل الهدف الأول وصنع الثاني لزميله كوما باباكار.

يذكر أن صلاح قد لعب أمام توتنام للمرة الرابعة، إذ واجه النادي الإنجليزي مرتان بقميص بازل، وخسر من شهر ونصف تقريبا أمامه مع تشيلسي 5-3 بالدوري الإنجليزي.