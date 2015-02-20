بالأرقام - أين لعب صلاح وماذا قدم أمام توتنام؟

قبل مواجهة توتنام بالدوري الأوروبي، فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا صرح أن محمد صلاح جناح الفريق سيكون مهاجما رائعا، وذلك عقب تألقه أمام ساسولو بالدوري الإيطالي.

صلاح خاض مباراة ساسولو في مركز الجناح، وسجل هدفا من العمق وصنع آخر أيضا من العمق .. ولهذا أمام السبيرز في ذهاب دور الـ32 أشركه مونتيلا مهاجما ثانيا.

ويستعرض FilGoal.com الأماكن التي تواجد فيها صلاح خلال المباراة، وإحصائياته:

صلاح من خلال الخريطة الحرارية، فإن أغلب أوقات امتلاكه الكرة كانت في قلب الملعب، قليلا ما تحرك بالكرة على الطرف الأيمن المفضل لديه .. ونادرا ما وصل إلى الجناح الأيسر الذي امتلكه خواكين.

ونتج عن ذلك خطورة من صلاح الذي صوب ثلاث كرات، ولكن لم يتقن أي واحدة منها .. فابتعد أثنين عن القائمين والعارضة، والثالثة أخرجها المدافع.

نسبة تمريراته كانت 76 % بواقع 26 تمريرة صحيحة مقابل ثمانية خطأ ومتوسط أطوال التمريرة 13 مترا.

شاهد ملخص لمسات صلاح

في المواجهات الفردية، حاول صلاح المرور في سبع مرات، نجح في أربعة منهم بتخطي المنافس بنسبة صحيحة 57%، وارتكب خطأ وحصل على مثله خلال اللقاء الأول الذي يلعبه كاملا مع فيورنتينا.

دوره الدفاعي لم يكن غزيرا مثلما كان يفعله مع تشيلسي وفقا لرؤية جوزيه مورينيو، فأمام توتنام قطع الكرة عن طريق التوقع مرة واحدة فقط.