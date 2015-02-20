من بطل أوروبا السابق الذي لم يسجل أمامه ميسي ورونالدو؟

قليلة هي الأندية التي حافظت على نظافة شباكها أمام النجمين العالميين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وعندما نتكلم عن أبطال أوروبا السابقين، فمن المؤكد أنهم واجهوا النجمين في بطولة دوري أبطال أوروبا بالأعوام السابقة.

ميسي ورونالدو سجلا في معظم كبار أوروبا أمثال ميلان، بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، ولكن يبقى فريقا وحيدا حقق البطولة مرتين من قبل لم يسجل في مرماه أي من الثنائي الهداف.

هذا الفريق هو بنفيكا البرتغالي..

ميسي

الساحر الأرجنتيني واجه فريق النسور مرة وحيدة من قبل كانت بدور المجموعات موسم 2012-2013.

وفاز وقتها بلقاء الذهاب 2-0 بالبرتغال، إذ صنع الهدفين لزميليه أليكسيس سانشيز وسيسك فابريجاس.

ثم تعادل سلبيا في مباراة الإياب على ملعب كامب نو والتي شارك فيها بديلا.

رونالدو

اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2014 لعب أمام بنفيكا أربع مباريات سابقة كلها مع مانشستر يونايتد لم يستطع التسجيل في أي منها.

ففي موسم 2005-2006، فاز 2-1 على ملعبه أولد ترافورد وخسر بالبرتغال 2-1 في الدور الأول من دوري الأبطال.

وواجه بنفيكا مرة أخرى بنفس الدور في الموسم التالي مباشرة، ونجح في الفوز بالمباراتين 3-1 ذهبا و1-0 إيابا.

وكان قد صنع هدفا لزميله ريان جيجز من ثلاثية الشياطين الحمر على ملعب أولد ترافورد ذلك الموسم.

بنفيكا هو بطل أوروبا الوحيد الذي لعب أمامه ولم يسجل الثنائي كريسيانو رونالدو وليونيل ميسي، ولكن الأخير لم يسجل أيضا في مرمى ثلاثة أبطال سابقين لعب أمامهم هم إنتر ميلان، ليفربول وتشيلسي.