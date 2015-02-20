دراسة بريطانية:ممارسة الرياضة 20 دقيقة أسبوعيًا تُنعش قلوب النساء

نتائج جديدة ومثيرة تهم جميع السيدات بخصوص الفوائد الصحية لممارسة 20 دقيقة من التمارين الرياضية أسبوعياً، كشفت عنها مؤخراً دراسة بريطانية حديثة، حيث أشارت إلى أن ممارسة 10 دقائق من الأنشطة البدنية بمعدل مرتين فى الأسبوع تحد من خطر إصابتهن بأمراض القلب.

وتابعت الدراسة، التى أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية، أن ممارسة الرياضة تساهم فى زيادة معدل ضربات القلب، وهو ما يحد من خطر الإصابة بالمشاكل الطبية التى تلحق به، ويقلل أيضاً فرص الإصابة بالسكتة الدماغية والجلطات الدموية بنسبة 20%.

المثير حسب البحث الذى مولته الجمعية البريطانية للقلب، أن ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشى وركوب الدراجات ورعاية الحدائق يساهم فى تمتع السيدات بالفوائد الصحية ذاتها، ويحميهن من أمراض القلب.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "الدورة الدموية Circulation"، وكما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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