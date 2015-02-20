مصرع عامل داخل مصنع رخام بمنطقة الكوثر فى سوهاج

أستقبل مستشفى أخميم المركزى جثة عامل عقب إصابته بإصابات متفرقة بالجسم بعد سقوط طاولة من الرخام فوق رأسه أثناء قيامه بالعمل بمصنع الإيمان للرخام بمنطقة الهناجر دائرة قسم الكوثر.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة الكوثر يفيد بوفاة عامل داخل مصنع للرخام.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، وفاة المدعو باسم أ ى ع 18 عاما حاصل على دبلوم ثانوى صناعى ويقيم بناحية الصوامعه شرق – دائرة مركز أخميم وبسؤال شقيق المتوفـى وجدى أ ى ع 28 عاما عامل بالمصنع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المتوفـى بالعمل فـى المصنع "المشار إليه" سقطت عليه طاولة من الرخام والجرانيت مما نتج عنه إصابته التى أدت إلى وفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 86 إدارى القسم لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.