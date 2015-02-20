مصرع ربة منزل فى انهيار إحدى غرف منزلها بسوهاج

لقيت ربة منزل، قرية مشطا دائرة مركز شرطة طما، مصرعها عقب انهيار جزء من غرفة منزلها عليها، وتم استخراج الجثة بمعرفة قوات الحماية المدنية ونقلها لمستشفى طما المركزى.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بإنهيار غرفة من منزل ووفاة ربة منزل.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما، انهيار حجرة من منزل مكون من طابق واحد ومبنى بالطوب ومسقوف بالخشب وأفلاق النخيل والجريد نتج عن ذلك وفاة عطيات ت ع م 51 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية وتم إستخراجها من أسفل أنقاض المنزل بمعرفة قوات الحماية المدنية وبسؤال مريم ت ع م 56 عاما ربة منزل شقيقه المتوفاة، ووحيد ع ت 30 عاما عامل زراعى ويقيمان بذات الناحية أيدا ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية 00 وعللا سبب الانهيار بقِدم المنزل وتهالكه، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للانتقال واتخاذ اللازم.