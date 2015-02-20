إصابة أمين شرطة فى حادث مرورى بطهطا سوهاج

شهد الطريق الزراعى السريع الغربى بناحية قرية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا حادث مرورى بين سيارة ملاكى ودراجة نارية نتج عنه إصابة قائد الدراجة النارية.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق السريع ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد محمد حسن الأضى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا أنه أثناء قيادة أحمد ج ق 54 عاما موظف بهندسة رى طهطا ويقيم نجع قبيصى حسانين دائرة المركز السيارة رقم 13859 ملاكى سوهاج على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة النارية رقم 16818 سوهاج قيادة شرقاوى ع س 41 عاما أمين شرطة من قوة قسم طهطا راحة خدمة ويقيم بناحية الواقات دائرة مركز طما، نتج عن ذلك إصابة قائد الدراجة النارية "بكسر متفتت بالفخذ الأيمن"، تم نقل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعى كما حدثت بعض التلفيات بالمركبتين بسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص تم رفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1251 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.