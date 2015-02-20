القبض على 5 أشخاص لاعتدائهم على قوات الشرطة فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على 5 أشخاص، قاموا بالاعتداء على القوات بالسب والشتم، وتمكينهم متهما من الهروب، عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية أثناء مشاركته فى حفل عرس بناحية مركز شرطة جهينة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة جهينة، يفيد بأنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بناحية عنيبس دائرة المركز سمعوا إطلاق أعيرة نارية من قبل بعض الأهالى ابتهاجاً بحفل عرس، وحال قيامهم بضبط مطلق الأعيرة النارية، قام عدد من الأهالى بالتعدى على القوات بالسب والشتم.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميدج عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال قيام "محمد أ م ا" ويقيم بذات الناحية بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى عبارة عن طبنجة ماركة حلوان تحمل رقم 1034004 والمرخصة له بموجب الرخصةرقم 1668/1 صادرة من المركز بقصد الدفاع وسارية حتى 31/12/2015 وحال ضبطه وما بحوزته السلاح قام ف م ع 64 عاما عامل وبخيت ا ع 36 عاما عامل عبد العال ا ع 25 عاما عامل والحسينى ف م ع 27 عاما عامل ويقيمون بذات الناحية وعبد الرحيم ا ع 39 عاما عامل ويقيم دائرة قسم شبرا الخيمة قليوبية وآخرين بالتعدى على القوات بالسب والشتم وتمكينهم المذكور من الهرب عقب ضبط السلاح النارى، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط سالفى الذكر وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 400 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.