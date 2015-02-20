مباحث طما بسوهاج تضبط 6 بنادق آلية وخرطوش بحملة أمنية

شن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة المركز، وذلك بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وبقيادة العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال مدعومة بمجموعات قتالية.

وتمكن النقباء رفعت الحلوجى وهيثم شاكر وغلاب معاونو مباحث المركز، من ضبط عثمان السيد عثمان عبد ربه 20 عاما عامل، وبحيازته بندقية آلية وخزينة، بجانب ضبط أحمد بدر الدين عبد الرحمن سن 19 عامل وبحيازته بندقية آلية وخزينة.

كما تم ضبط محمود جمال عثمان عبد ربه 19 عاما عامل وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 بدون أرقام "سريعة الطلقات"، وضبط إبراهيم جمال عثمان عبد ربه 18 عاما عامل وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 بدون أرقام "سريعة الطلقات"، وضبط البدرى جاد منازع عبد الجواد 47 عاما عامل وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 بدون أرقام "سريعة الطلقات"، وضبط فيصل محمد شبيب عبد العال 49 عاما عامل وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 بدون أرقام "سريعة الطلقات" ويقيمون جميعاً بناحية قاو عيسى دائرة مركز طما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.