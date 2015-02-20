القبض على صاحب محل يبيع الخمور بدون ترخيص فى الإسكندرية

توصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، برئاسة العميد شريف التلوانى، إلى قيام "جورج ا ن" 60 سنة، صاحب ومدير محل كائن دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بحيازته كميات كبيرة من الخمور والبيرة، داخل المحل خاصته، وتقديمها وبيعها بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته "552 " زجاجة بيرة وكانز مختلفة الأنواع والأحجام، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة.

من ناحية أخرى، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، برئاسة العميد عصام رشدى، من إحباط ترويج كمية من مخدر الحشيش على الشباب بالإسكندرية .

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم مكافحة المخدرات، تفيد قيام "راغب ر ع" 33 سنة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار فى المواد المخدرة، خاصةً مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد " 2 " طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 500 جرام" ومبلغ 150جنيها، وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة القسم، وبسؤاله أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول العامرية، وجار العرض على النيابة.