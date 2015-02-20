الغبار يسيطر على معظم مناطق الدولة

تشهد معظم مناطق الدولة رياحاً قوية محملة بالغبار والأتربة سيطرت على الطرق الداخلية والخارجية، وحجبت الرؤية لساعات، فيما تسببت بزحف الرمال على الطرقات.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل حذر من حالة عدم استقرار جوية ستبدأ على الدولة اعتباراً من اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد، بفعل الرياح الجنوبية، وتوقعت هطول أمطار متفاوتة على معظم المناطق.

وذكرت الأرصاد عبر حسابها الرسمي على تويتر أن "سرعة الرياح الجنوبية الشرقية اليوم الجمعة، وصلت 60كم/ساعة وارتفاع الموج 8 أقدام في العمق على بعض مناطق الخليج العربي".

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