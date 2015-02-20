بالفيديو .. «ريسيكل تيم» بالسويس يقدم أول فيلم قصير للشباب تحت عنوان «الفناء”

أصدر فريق ريسيكل تيم بالسويس، أول تجربة سينمائية لهم تحت عنوان ” الفناء “، وهو فيلم يعالج مشاكل الشباب والأسرة وطريق المجهول الذى يسلكه الشباب فى فترات المراهقة وعدم استثمار أوقاتهم وترك أنفسهم للرذيلة والشيطان وتعاطي المخدرات.

قال أحمد أنور قائد الفريق فى تصريحات خاصة أن الفيلم يأتي ضمن خطتهم لمشروع التنمية البشرية للشباب عن طريق افلام قصيرة تحث على التغير بشكل تكنولوجي بسيط ، موضحًا أن الفيلم يعرض رسالة مبسطة وواضحة للجميع.

وأضاف أن الفيلم يتحدث عن فئة من الشباب بعدت عن الله ودخلت فى دائرة الفناء وهو طريق بلا عوده ، متمنياً أن كل من سلك هذا الطريق العودة إلى صوابه ودينه وأخلاقه حفاظًا على مستقبله وأسرته.

وتابع أن الفيلم تم تصويره بالسويس، وشارك فيه أعضاء الفريق وهم ” أحمد أنور ، محمد مدحت ، مهند فوزى ، ميدو رشوان ، شادى أنور ، مروان كودا ، عمر محمد”.