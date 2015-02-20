"تعليم السويس": ارتفاع خطير لمعدلات الغياب بمدارس المحافظة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بيانا يحمل عنوان "بيان حكومى هام"، وأرسلته إلى الجهات المسئولة بالمحافظة ووزارة التربية والتعليم، يفيد بأن تقارير المتابعة المدرسية منذ مطلع هذا الأسبوع كشفت ارتفاعاً خطيراً ومزعجاً فى معدلات غياب الطلاب بمدارس المرحلة الإعدادية، وهو ما يهدد استقرار العملية التعليمية بمدارس المرحلة.

وكانت سلمى الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس، وجمالات الزيات مدير إدارة التعليم الإعدادى بالمديرية، قامتا صباح أمس، الخميس، بجولة مدرسية فى عدد من المدارس، انتهت بمدرسة محمد فريد للتعليم الأساسى التى تعرضت أمس لحصار مياه الصرف الصحى بفعل كسر بأحد خطوط شبكة الصرف فى محيط سورها، وقام إبراهيم حسن رئيس حى الجناين عقب مناشدة عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أمس سرعة إنقاذ المدرسة من دخول مياه الصرف إلى ملاعبها.

وعقب اطمئنانها على سلامة طلاب المدرسة وانتهاء أزمة الصرف الصحى بها توجهت إلى ديوان المديرية، لمطالبة إدارة التخطيط بعمل مقايسة للقيام بعملية تعلية لسور مدرسة محمد فريد المنخفض إلى مستوى يهدد أمن المدرسة والطلاب، بعدها عقدت الشاعر اجتماعا طارئا مع مدير التعليم الإعدادى ومسئولى المتابعة المدرسية بالمديرية أشرف السروى ومحمد الرخاوى، لبحث أسباب ارتفاع نسبة الغياب بين طلاب المرحلة الإعدادية بمدارس المحافظة، وطالبت بسرعة إعداد تقرير تفصيلى يبين أسباب الغياب والحلول المقترحة لخفض معدلاته إلى النسب الطبيعية ورفع التقرير إلى وكيل الوزارة عبد الحافظ وحيد لاتخاذ اللازم.

وفى سياق توصيات جولتها التفقدية، أوصت سلمى الشاعر مديرى المدارس بعدم السماح بوجود صندوق قمامة أمام بوابة دخول الطلاب أو فى محيط سور المدرسة، حرصاً على صحة الطلاب من الأمراض.