قصف واشتباكات فى مناطق متفرقة بدمشق

قال مجلس قيادة الثورة بدمشق، إن الطيران الحربى أغار على مناطق عدة بدمشق كجوبر والقدم ومخيم اليرموك والعسالى، وسط استمرار القصف والاشتباكات بين قوات النظام والجيش الحر فى برزة ومناطق أخرى.

وأفاد نشطاء بحسب ما جاء بـ "الجزيرة "أن الجيش الحر استهدف مقرات الشبيحة بقنابل يدوية الصنع ومتاريس النظام بالمدافع فى المتحلق الجنوبى.

من جانب آخر استمرت المعارك بين قوات النظام وعناصر الجيش الحر على مشارف منطقة جوبر، بينما تجددت الاشتباكات فى محيط البلدية بمخيم اليرموك.

فى هذه الأثناء أفاد مجلس قيادة الثورة فى دمشق بأن مقاتلى الجيش الحر حققوا تقدما بحى القدم وتمكنوا من السيطرة على نقطة تمركز.

وفى معظمية الشام، قال المجلس إن مقاتلى الجيش الحر دمروا دبابة وأعطبوا أخرى على الجبهة الغربية، وأجبروا قوات النظام على التراجع بعد تحرير مواقع كانت خاضعة لسيطرتها.

أما داريا فشهدت اشتباكات عنيفة خصوصا على الجبهة الغربية، فى حين قصف الجيش الحر معاقل حزب الله فى السيدة زينب براجمات الصواريخ.