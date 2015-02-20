انقطاع التيار الكهربائى والمياه عن قرى الشيخ زويد

تعرضت مناطق جنوب وشرق العريش وقرى الشيخ زويد لانقطاع التيار الكهربائى والمياه، بالتزامن مع موجة البرد وتواصل هطول الأمطار.

وقال محمد يحيى، وسليمان على، من أهالى مناطق جنوب الشيخ زويد، إن الكهرباء شبه مقطوعة وتصل لساعات قليلة ثم تعاود انقطاعها.

وأشار سكان هذه المناطق إلى صعوبة حصولهم على المياه، نظرا لرفض سائقى سيارات نقل المياه الوصول لقراهم بسبب الأوضاع الأمنية، وعدم اهتمام المحافظة بإرسال السيارات الحكومية لملء الخزانات الخاصة بالأهالى.

وأكد السيد الإمام من سكان حى الكوثر فى مدينة الشيخ زويد عدم اهتمام شركة المياه بالضخ للشقق السكنية بالحى، لافتا إلى أنهم يضطرون لشراء المياه فى جراكن وهى الأخرى لا تتوفر، على حد قوله.