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ملك إسبانيا يدعو السيسى لزيارة مدريد.. ووفد إسبانى يشارك بمؤتمر مارس

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ملك إسبانيا يدعو السيسى لزيارة مدريد.. ووفد إسبانى يشارك بمؤتمر مارس ملك إسبانيا يدعو السيسى لزيارة مدريد.. ووفد إسبانى يشارك بمؤتمر مارس
وجه ملك اسبانيا فيليبى السادس الدعوة رسميا للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة بلاده خلال العام الجارى.

وصرح ارتورو افلو ديث دل كورال سفير اسبانيا بالقاهرة ، أنه سيتم تحديد موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

وأشار السفير - فى تصريحات لعدد من الصحفيين اليوم الجمعة - الى أن الرئيس السيسى كان قد التقى ملك اسبانيا فى اديس ابابا حيث كان الملك فيليبى السادس ضيف شرف قمة الاتحاد الإفريقى التى عقدت فى نهاية يناير الماضى بالعاصمة الأثيوبية.

ومن ناحية أخرى.. كشف السفير الاسبانى عن إن وفدا حكوميا اسبانيا ووفدا كبيرا من رجال الأعمال سيزور للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى الذى يعقد بشرم الشيخ فى مارس القادم.

وأوضح إن الوفد يضم وزير الصناعة والسياحة ، ووزير الدولة للتجارة ، كما يشارك فى المؤتمر ممثلون عن اكثر من عشرين شركة اسبانية من بينها ستة عشر شركة عملاقة نظرا للأهمية البالغة للمؤتمر.

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مصر 365

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