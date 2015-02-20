تقرير حكومي : ارتفاع معدلات الغياب بشكل مزعج بمدارس السويس

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالسويس بيان يحمل عنوان “بيان حكومي هام” وأرسلته إلى الجهات المسئولة بالمحافظة ووزارة التربية والتعليم يفيد أن تقارير المتابعة المدرسية منذ مطلع هذا الأسبوع شهدت ارتفاعاً خطيراً ومزعج في معدلات غياب الطلاب بمدارس المرحلة الإعدادية و هو ما يهدد استقرار العملية التعليمية بمدارس المرحلة .

وكانت سلمى الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس، قد قامت، صباح اليوم الخميس، ومصطفى الزغبى متابعة المديرية وجمالات الزيات مدير إدارة التعليم الإعدادى بالمديرية بجولة مدرسية في عدد من المدارس انتهت بمدرسة محمد فريد للتعليم الأساسى التى تعرضت أمس لحصار مياه الصرف الصحى بفعل كسر بأحد خطوط شبكة الصرف فى محيط سورها و قد قام إبراهيم حسن رئيس حى الجناين عقب قيام عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس أمس بالإتصال به و مناشدته سرعة إنقاذ المدرسة من دخول مياه الصرف إلى ملاعبها.

وعقب اطمئنانها على سلامة طلاب المدرسة و انتهاء أزمة الصرف الصحى بها توجهت إلى ديوان المديرية لمطالبة إدارة التخطيط بعمل مقايسة للقيام بعملية تعلية لسور مدرسة محمد فريد المنخفض إلى مستوى يهدد أمن المدرسة و الطلاب بعدها قامت الشاعر بعقد اجتماع طارئ مع مدير التعليم الإعدادى و مسئولى المتابعة المدرسية بالمديرية اشرف السروى و محمد الرخاوى لبحث أسباب ارتفاع نسبة الغياب بين طلاب المرحلة الإعدادية بمدارس المحافظة و طالبت بسرعة إعداد تقرير تفصيلي يبين أسباب الغياب و الحلول المقترحة لخفض معدلاته إلى النسب الطبيعية و رفع التقرير إلى وكيل الوزارة عبد الحافظ وحيد لاتخاذ اللازم.

وفي سياق توصيات جولتها التفقدية، أوصت الشاعر، مديرى المدارس بعدم السماح بوجود صندوق قمامة أمام بوابة دخول الطلاب أو في محيط سور المدرسة حرصاً على صحة الطلاب من الأمراض.