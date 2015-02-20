محافظ بورسعيد : الموافقة على تطوير ورفع كفاءة مبنى محطة السكة الحديد

أسفر الاجتماع الذى عقد بين المهندس هانى ضاحى وزير النقل و اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد بمكتب وزير النقل، عن الموافقة على عدد من المشروعات جاء أهمها تطوير ورفع كفاءة مبنى محطة السكة الحديد مع الحفاظ علي كونها ضمن المباني الاثرية ببورسعيد وذلك من خلال عرضها فى خطة استثمارية لتمويلها.

ووافق وزير النقل على إنارة الطريق غرب بورسعيد من خلال تركيب وحدات الطاقة الشمسية لتغذية أعمده الإنارة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن وزير النقل وافق كذلك على دراسة لإنشاء وصلة أسفلتية تخدم أهالى منطقتى الجرابعة والمناصرة والعاملين بمواقع مصانع الغاز و البترول للربط بين طريق بورسعيد- دمياط و الطريق الدائرى و ذلك تخفيفًا من أعباء طول المسافة للوصول إلى الأماكن المشار اليها .

وأكد اللواء مجدى نصر الدين على أن تطوير ميناء غرب بورسعيد جارى بمساندة مباشرة من وزير النقل و الذى سوف يوفر عدد من الوظائف بعد إكتمال الرصيف الثانى بالميناء .

ووعد الوزير، بإمكانية دراسة نقل كوبري الفردان من مكانه الحالي إلي بورسعيد بعد إجراء الدراسات اللازمة بواسطة جامعة بورسعيد.

أ ش أ