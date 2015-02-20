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بالصور… ورشة عمل بعنوان «الاحتراق الرياضي وكيفيه مواجهته» بالوادي الجديد‎

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بالصور… ورشة عمل بعنوان «الاحتراق الرياضي وكيفيه مواجهته» بالوادي الجديد‎ بالصور… ورشة عمل بعنوان «الاحتراق الرياضي وكيفيه مواجهته» بالوادي الجديد‎

نظمت وزارة الشباب الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ورشة عمل تحت عنوان “الاحتراق الرياضى وكيفيه مواجهته”.

وقال الكابتن يحى دياب مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن ورشة العمل حاضر فيها الدكتور خالد مسعود مدير إدارة علم النفس الرياضى والدكتور سمير كرم مدير إدارة الدراسات والمختبر العلمى بوزارة الشباب والرياضة والكتور محمد العربى الشمنرى أستاذ علم النفس الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، مضيفًا أنه سيتم تنظيم ورشة العمل غدًا السبت بمركز الداخلة لصقل المدربين والحكام واللاعبين .

وشارك في الورشة عدد من مدربي الألعاب الفردية والجماعية، واللاعبين، ومديري الأندية الرياضية وأفرع الاتحادات الرياضية لألعاب القوى والاثقال والكارتيه وكرة القدم بالاندية.

 

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