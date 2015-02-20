ناشطون سوريون : مقاتلو المعارضة تمكنوا من أسر 32 مسلحا موالين للجيش قرب حلب

كشف ناشطون سوريون أن مقاتلي المعارضة في سوريا تمكنوا من أسر 32 جنديا ومسلحا موالين للحكومة بالقرب من مدينة حلب شمال البلاد ، خلال القتال بين الطرفين للاستيلاء على أرض جديدة قبيل الهدنة المرتقبة.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم عن ناشطين قولهم إن القوات الحكومية وقعت في الأسر في قرية رتيان بعد أن استعادها مقاتلو المعارضة ، وقتل أكثر من 170 مقاتلا من الجانبين في الاشتباكات.

من جانب أخر ، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي المعارضة استعادوا قرية حردتنين أمس “الخميس” بعد يومين من استيلاء القوات الحكومية عليها ، وأضاف أن اشتباكات عنيفة تقع خارج قرية ثالثة هي باشكوي التي كانت الحكومة أيضا قد سيطرت عليها الثلاثاء الماضي.

يأتى ذلك فيما أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن القوات ما زالت تتقدم في الشمال ، مضيفا أن مقاتلي المعارضة السورية يأتون من تركيا للمشاركة في معارك بالقرب من حلب.

أ ش أ