الشرطة الأمريكية تبحث عن «اليسا» ملكة الثلوج

تشهد ولاية كنتاكي في وسط الولايات المتحدة برداً قارساً جداً، مما دفع الشرطة الى اصدار مذكرة بحث عن “اليسا” ملكة الثلوج في فيلم والت ديزني الشهير “فروزن”.

وعلقت شرطة منطقة هارلان صورة بطلة فيلم الرسوم المتحركة هذه على صفحتها عبر “فايسبوك”، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية .

وجاء في المذكرة: “المشتبه بها شابة شقراء ترتدي فستاناً ازرق طويلا ومعروفة في تأدية اغنية “ليت إيت غو”، وأضافت: “كما ترون من خلال الطقس المسيطر انها خطرة جدا. لا تحاولوا القاء القبض عليها بمفردكم”.

وبعد دقائق على نشر المذكرة، اصدرت الشرطة بياناً يحذر من احوال الطقس المتدهورة موضحة ان الحرارة تصل الى حدود 15 درجة مئوية تحت الصفر وانها ستستمر في الانخفاض.