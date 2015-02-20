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مودريتش يعود لتدريبات ريال مدريد لأول مرة منذ 4 أشهر

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مودريتش يعود لتدريبات ريال مدريد لأول مرة منذ 4 أشهر مودريتش يعود لتدريبات ريال مدريد لأول مرة منذ 4 أشهر

(إفي): عاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش للتدرب مع زملائه بفريق ريال مدريد الإسباني يوم الخميس بعد غياب طويل بسبب إصابته منذ نوفمبر الماضي.

وتدرب لوكا تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم استعدادا لمواجهة إلتشي الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

وأصيب مودريتش خلال مباراة ودية بين منتخب بلاده مع إيطاليا منذ نحو أربعة أشهر، وخلال تلك الفترة خاض مرحلة تعافي طويلة حتى انضم اليوم لمران الجماعي، وذلك بعد يوم واحد من الفوز على شالكه الألماني 2-0 في جيلسنكيرشن بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأمل مودريتش في العودة للعب الشهر المقبل، وأن يكون جاهزا لمباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة على ملعب كامب نو يوم 22 من الشهر المقبل.

وواصل المصابون الآخرون، سرخيو راموس وسامي خضيرة وجيمس رودريجز وفابيو كوينتراو برامج التعافي.

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