بالفيديو - توتنام يفشل في فك طلاسم صلاح ' الأوروبي '

من جديد، يفشل توتنام هوتسبر في الفوز على محمد صلاح في مباريات الدوري الأوروبي، ولكن هذه المرة بقميص فيورنتينا بعد التعادل الإيجابي 1-1 يوم الخميس.

وحل فيورنتينا ضيفا على توتنام في ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي، وشارك صلاح أساسيا منذ بداية المباراة.

وللمباراة الثالثة لصلاح بالدوري الأوروبي أمام توتنام، يفشل السبيرز في الفوز، فقد واجهه مرتين بقميص بازل وانتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي 2-2، وفاز بطل سويسرا بركلات الترجيح.

ورغم تقدم توتنام عن طريق روبرتو سولدادو في الدقيقة السادسة بعد انطلاقة قوية من السبيرز، ولكن سرعان ما استعاد فيورنتينا توازنه ونجح في التعادل بالدقيقة 37 عن طريق خوسيه باسانتا.

الشوط الأول شهد سيطرة توتنام على مجريات المباراة، بينما الثاني ظهر فيورنتينا ندا قويا وشكل المثلث الهجومي خواكين-صلاح وماريو جوميز خطورة شديدة.

ويقام لقاء الإياب الخميس المقبل 26 فبراير في إيطاليا، والتعادل السلبي يصعد بالفيولا إلى دور الـ16.

صلاح

خاض صلاح المباراة في مركز المهاجم الثاني بجوار جوميز، ولاقى معاونة من خواكين في الجانب الهجومي.

ولعب صلاح الـ90 دقيقة لأول مرة مع فيورنتينا منذ انضمامه، وحتى بعد خروج جوميز انتقل للعب في مركز المهاجم الوحيد اعتمادا على سرعته في الهجمات المرتدة.

أول تهديد لفيورنتينا كان عن طريق صلاح، انطلق من وسط الملعب، صنع ثنائية مع خواكين، وخدمته الكرة، وبات شبه منفردا ولكن مدافع توتنام يلحق بالتصويبة التي كانت في اتجاه المرمى.شاهد الفرصة

كان هذا بعد الهدف الرائع الذي سجله سولدادو بتصويبة على الطائر بشكل جميل عقب ركلة ركنية حولها مباشرة في المرمى. شاهد الهدف

وجاء التعادل بعد ركلة حرة لفيورنتينا من الجبهة اليسرى، سددت بشكل قوي في المرمى، وردها هوجو لوريس حارس توتنام لتجد باسانتا يسجل التعادل.

وفي الشوط الثاني بادر فيورنتينا أصحاب الأرض بالهجوم، وسدد صلاح مرتين على المرمى وكلاهما مر بجوار القائم.

ولم تظهر أي فرص تذكر من الفريقين لتخرج المباراة بالتعادل، ويلعب الدولي المصري المباراة الكاملة الأولى بقميص الفيولا.

شاهد الأهداف